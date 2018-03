Em apoio ao Reino Unido, a Islândia anunciou nesta segunda-feira um boicote diplomático na Copa do Mundo, organizada na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho de 2018, em meio a polêmica do caso Skripal.

"Entre as medidas tomadas pela Islândia, figura o adiamento de qualquer diálogo bilateral de alto escalão com autoridades russas. Como consequência, os responsáveis islandeses não vão viajar para a Copa do Mundo da Rússia neste verão", indicou o ministério de Relações Exteriores em comunicado.

No mesmo texto, o governo islandês pede às autoridades russas que deem "respostas claras" ao Reino Unido, onde um ex-espião russo e sua filha foram envenenados com um agente neurotóxico.

"O ataque de Salisbury constitui uma violação grave do direito internacional e ameaça a segurança e a paz na Europa", avaliou a diplomacia islandesa.

* AFP