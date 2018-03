Marlyson foi o autor do gol tricolor contra o Galo do Oeste

O Joinville conseguiu a segunda vitória fora de casa no Campeonato Catarinense ao derrotar o Concórdia por 1 a 0 na noite deste domingo. O jogo foi realizado no estádio Domingos Machado de Lima pela 16ª rodada do Estadual. Mesmo com a vitória garantida com o gol de Marlyson, o JEC não tem mais chances de ir à final da competição.

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Tricolor está nove pontos atrás do Figueirense e agora apenas cumprirá tabela no complemento do campeonato. O time da Capital está confirmado na decisão contra a Chapecoense. Já o lanterna Concórdia, terá dois jogos para tentar fugir do rebaixamento.

Na próxima rodada, o Joinville encara o clássico contra o Criciúma na quinta-feira, a partir das 20h30, na Arena. O Galo do Oeste viaja a Tubarão para o confronto direto contra o Hercílio Luz. A partida será na quarta-feira, no mesmo horário.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi de muitas faltas de ambos os lados e pouca criação, principalmente, nos 20 minutos iniciais. Uma das poucas chances foi com o Concórdia, que até conseguiu balançar as redes com Marcos Paulo, mas o árbitro anulou apontando o impedimento.

O time da casa até começava a jogar melhor do que o adversário, quando o JEC surpreendeu o Concórdia e abriu o placar. Aos 25 minutos, Marlyson tabelou com Alex Ruan dentro da área e chutou direto no ângulo do goleiro Zé Carlos, fazendo 1 a 0 para o Joinville.

Após o gol, o jogo ficou mais movimentado e os dois times se abriram mais em busca do resultado. Aos 32, a bola foi cruzada para a área, Marcos Paulo cabeceou direto na trave e o Galo do Oeste quase empatou o placar.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o Joinville até começou levando perigo com Marlyson, aos cinco minutos. O atacante se livrou da marcação e arriscou um chute de longe, mas a bola passou ao lado da meta de Zé Carlos. A partir daí, o Concórdia começou a pressionar os adversários em busca do empate.

O time da casa atacava, conseguia diversos escanteios e o JEC apostava nos contra-ataques para ampliar e garantir a vitória. No entanto, aos 35, foi o Galo que quase marcou. O goleiro Emerson salvou o Tricolor com os pés depois de um cabeceio à queima-roupa.

Nos minutos finais, o jogo já tinha pouca qualidade e ainda contou com a expulsão de Lacerda após falta no goleiro Emerson. Mesmo com um jogador a menos, o Concórdia assustou no último minuto, mas sem sucesso. Após um chute cruzado para o gol, Vinícius Baiano tentou chegar de carrinho e quase desviou para as redes.

FICHA TÉCNICA

CONCÓRDIA - 0

Zé Carlos; Lucas, Lacerda, João Paulo e Ramon; Wellington Neto (Vitinho), Gelson, Diogo Roque (Flávio) e Paulinho (Cleiton); Vinicius Baiano e Marcos Paulo. Técnico: Raul Cabral.

JOINVILLE - 1

Emerson; Breno, André Baumer, Renan Texeira e Alex Ruan; Michel Schmöller, Eduardo Person, Kadu (Murilo Rangel) e Elias (Thiago Alagoano); Madson (Jean Felipe) e Marlyson. Técnico: Matheus Costa.

GOL: Marlyson (J), aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas (C). Renan Texeira e Kadu (J).

CARTÃO VERMELHO: Lacerda (J).

ARBITRAGEM: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Alex dos Santos e Alexandre Bittencourt.

RENDA: R$ 11.050,00.

PÚBLICO: 616 torcedores.

LOCAL: Domingos Machado de Lima, em Concórdia.