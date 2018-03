Evitar chás exóticos, remédios e carnes do exterior: é assim que a Federação Russa de Futebol pretende que seus jogadores não sejam pego em exames anti-doping antes da Copa do Mundo, após pedir que os atletas não consumam produtos de uma lista entregue com potenciais riscos.

"Estamos orgulhosos que nenhum jogador russo tenha dado positivo nos últimos quatro anos", comentou a Federação no Twitter. "É importante continuarem limpos", indicou.

O país anfitrião do Mundial é acusado de organizar um programa de dopagem estatal. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, em fevereiro, a Rússia não participou por conta dos escândalos de doping do passado.

No caso de produtos de carne do exterior, recomendou-se "ver os certificados para toda carne da América do Sul e da China" ao considerar que "pode contar clembuterol".

No caso dos chamados chás "exóticos", a Federação não especificou a origem das bebidas.

No Twitter, a organização explica que a lista de produtos proibidos pela Agência Antidoping da Rússia (RUSADA) contém unicamente produtos e complementos alimentares registrados no país.

A ausência de um produto nesta lista "não significa automaticamente que esteja autorizado", destacou a Federação.

Algumas infusões ou carnes de origem duvidosa podem conter restos de produtos químicos, que podem provocar controle de doping positivo.

