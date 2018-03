O clássico entre Tricolores do Norte e do Sul do Estado ganhou uma outra motivação na noite desta quinta-feira, às 20h30min, na Arena Joinville. Separados por quatro pontos na tabela de classificação e já fora da disputa do título, JEC e Criciúma entram em campo de olho na terceira colocação do Campeonato Catarinense 2018.

Tudo porque a Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou que o terceiro lugar do Estadual estará na Copa do Brasil de 2019. Deste modo, Joinville e Criciúma podem evitar a necessidade de jogar a Copa Santa Catarina ou mesmo fazer contas de acordo com o ranking da CBF para saber se estarão na competição nacional.

Recém-chegado ao JEC, o técnico Matheus Costa confirmou que o time está atento à situação. Na verdade, o objetivo da equipe é alcançar o maior número de pontos possíveis.

– A partir destes sete pontos que somamos, veio esta possibilidade de terminarmos em terceiro e para isso que estaremos brigando a partir de agora – reforçou.

Ciente da importância do jogo, especialmente por se tratar de um clássico, o comandante levará a campo força máxima. Suspensos na última rodada, Bruno Aguiar e Alisson voltam a estar à disposição. Além dos reforços na defesa, o JEC conta com o retorno do artilheiro Rafael Grampola. Ausente no domingo em razão de uma lesão, ele agora está recuperado e confirmado para o clássico.

– É um rapaz muito trabalhador. Está sempre querendo a vitória, é competitivo e muito respeitado pelo elenco. Dentro de campo, é um finalizador nato– elogiou Matheus.

Tigre tem desfalques no setor defensivo

Do outro lado, o Criciúma terá quatro mudanças: duas por causa do terceiro cartão amarelo e duas por lesão. O zagueiro Sandro e o lateral-direito Sueliton cumprem suspensão automática, e o goleiro Luiz e o volante Barreto sentiram desconforto. Para o gol, Argel vai confiar em Vinícius, de apenas 18 anos, que tem chamado a atenção durante os treinamentos. Pelo lado, ele também quer ver outro jovem talento, Natan, que ele classifica como um jogador de “força e velocidade”. Na zaga, Nino está de volta e Jean Mangabeira compõe o meio de campo.

– Temos chance de chegar em terceiro lugar, então vamos fazer um bom jogo e buscar a vitória – declarou Argel.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE

Emerson; Alisson, Bruno Aguiar, Andre Baumer e Alex Ruan; Renan Teixeira, Elias, Eduardo Person e Kadu; Madson e Rafael Grampola. Técnico: Matheus Costa.

CRICIÚMA

Luiz; Natan, Nino, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira, Douglas Moreira e Elvis; Mailson, João Paulo e Zé Carlos. Técnico: Argel Fucks.

ARBITRAGEM: Richard Floter, auxiliado por Johnny de Oliveira e Henrique Ribeiro.

DATA E HORA: quinta-feira às 20h30min.

LOCAL: Arena Joinville.

