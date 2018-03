"Pode ser que seja um português, mas não se chama Jardim", respondeu nesta sexta-feira o técnico do Monaco, Leonardo Jardim, para desmentir estar em contato com dirigentes do Paris Saint-Germain para assumir o time da capital na próxima temporada.

Jardim respondeu assim a pergunta da imprensa sobre se gostaria de comandar o PSG algum dia, justamente na véspera do duelo entre Monaco e PSG pela final da Copa da Liga.

"Acho que nosso vice-presidente (Vadim Vasilyev) já falou sobre essa situação. Pode ser que seja um português, mas não se chama Jardim", respondeu.

O contrato do atual técnico do PSG, Unai Emery, termina em junho. Mas com a eliminação da equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões em duas temporadas consecutivas, parece improvável que o espanhol continue no cargo.

Entre os nomes circulados para assumir o posto, o alemão Thomas Tuchel aparece como o melhor situado, segundo o jornal esportivo L'Équipe e a rádio RMC.

* AFP