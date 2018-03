Com gol do egípcio Mohamed Salah, o Liverpool (3º) venceu o Crystal Palace (17º) de virada por 2 a 1, neste sábado, pela 32ª rodada da Premier League, enquanto o Manchester United (2º) superou o Swansea (15º) por 2 a 0.

Os Reds suaram para furar o bloqueio adversário, apesar de chutar 16 bolas ao gol. O capitão do Palace, Luka Milivojevic, abriu o placar para sua equipe londrina aos 13 minutos do primeiro tempo.

A virada só veio na segunda etapa, com o senegalês Sadio Mané empatando, aos 4, e Salah fechando a conta no final da partida. O egípcio chegou a 29 gols no campeonato e é o artilheiro da competição.

Já o time do português José Mourinho venceu o Swansea com gols do belga Romelu Lukaku (5) e do chileno Alexis Sánchez (20), que marcou o segundo gol com a camisa do United na Premier League.

Em outros jogos do dia, o Newcastle (12º) venceu o Huddersfield (16º) por 1 a 0 enquanto Watford (11º) e Bournemouth (10º) empataram em 2 a 2. O Leicester (8º) venceu por 2 a 0 durante visita ao Brighton (13º).

Ainda neste sábado, o líder Manchester City visita Everton (9º). A rodada se encerra no domingo, com o clássico londrino entre Chelsea e Tottenham na briga pela quarta colocação.

-- Resultados da 32ª rodada da Premie League:

- Sábado:

Crystal Palace - Liverpool 1 - 2

Watford - AFC Bournemouth 2 - 2

West Bromwich - Burnley 1 - 2

West Ham - Southampton 3 - 0

Newcastle - Huddersfield Town 1 - 0

Brighton and Hove Alb - Leicester 0 - 2

Manchester United - Swansea 2 - 0

(13h30) Everton - Manchester City

- Domingo:

(09h30) Arsenal - Stoke

(12h00) Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 81 30 26 3 1 85 20 65

2. Manchester United 68 31 21 5 5 60 23 37

3. Liverpool 66 32 19 9 4 75 35 40

4. Tottenham 61 30 18 7 5 59 25 34

5. Chelsea 56 30 17 5 8 52 27 25

6. Arsenal 48 30 14 6 10 55 41 14

7. Burnley 46 31 12 10 9 29 27 2

8. Leicester 43 31 11 10 10 47 43 4

9. Everton 40 31 11 7 13 37 50 -13

10. AFC Bournemouth 37 32 9 10 13 39 51 -12

11. Watford 37 32 10 7 15 41 57 -16

12. Newcastle 35 31 9 8 14 31 40 -9

13. Brighton and Hove Alb 34 31 8 10 13 28 42 -14

14. West Ham 33 31 8 9 14 39 57 -18

15. Swansea 31 31 8 7 16 25 44 -19

16. Huddersfield Town 31 32 8 7 17 25 53 -28

17. Crystal Palace 30 32 7 9 16 31 50 -19

18. Southampton 28 31 5 13 13 29 47 -18

19. Stoke 27 31 6 9 16 29 58 -29

20. West Bromwich 20 32 3 11 18 25 51 -26

