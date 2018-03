O atacante argentino do Barcelona, Lionel Messi, desfalque da seleção nos amistosos da última data Fifa por dores musculares, voltou parcialmente aos treinos segundo anúncio do clube catalão nesta quinta-feira.

O próximo mês da equipe vai ser de duelos decisivos, na Liga espanhola, Copa do Rei e Liga dos Campeões.

O treino foi marcado pelo retorno dos jogadores convocados por suas seleções, com "Messi fazendo parte do trabalho com o grupo", informou o Barça no Twitter.

Com dores musculares, Messi não jogou na vitória da Argentina sobre a Itália (2-0) nem da goleada sofrida para a Espanha (6-1).

O craque é dúvida para o duelo de sábado contra o Sevilla, pela 30ª rodada da LaLiga.

Na quarta-feira, o técnico Ernesto Valverde afirmou estar tranquilo em relação ao estado físico de seu principal jogador: "tem algum incômodo, mas nada importante", indicou.

