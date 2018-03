A Napoli (2º) desperdiçou chance de pressionar a líder Juventus depois de empatar em 1 a 1 na visita ao Sassuolo (16º), neste sábado, pela 30ª rodada da Serie A.

Em caso de vitória, os napolitanos assumiriam provisoriamente a primeira colocação à espera do clássico entre Juve e Milan (6º), que encerra o sábado de duelos. Em vez disso, a Velha Senhora pode abrir quatro pontos de distância caso vença em casa.

O Sassuolo saiu na frente com Matteo Politano, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas o brasileiro Rogerio evitou a derrota aos 35 da segunda etapa.

Mais cedo, a Roma (3º) escorregou na briga pelo pódio depois de empatar em 1 a 1 com o Bologna (11º), a quatro dias de visitar o Camp Nou para enfrentar o Barcelona pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O time da capital viu a Inter de Milão (4º) se aproximar após vitória por 3 a 0 sobre o Hellas Verona (19º) pela 30ª rodada do campeonato italiano.

O chileno Erick Pulgar colocou os anfitriões na frente, aos 18 minutos do primeiro tempo, após passe de Federico Di Francesco, filho do técnico da Roma, Eugenio Di Francesco. Na volta do intervalo, o bósnio Edin Dzeko empatou aos 31 minutos e definiu o placar.

"Sabemos que se jogarmos assim contra o Barcelona não será suficiente. Mas sabemos também que o Barça não vai ficar tão atrás como o Bologna, eles vão atacar. Vai ser um jogo totalmente diferente", garantiu Di Francesco.

Em Milão, a Inter venceu com dois gols do argentino Mauro Icardi um do croata Ivan Perisic. A vitória deixou a equipe a dois pontos da Roma e com a chance de ultrapassar a equipe da capital, já que conta com um jogo a menos.

A goleada do dia foi protagonizada pela Lazio (5º), que atropelou o lanterna Benevento por 6 a 2. O artilheiro do campeonato, Ciro Inmobile, balançou as redes duas vezes e chegou a 26 tentos no torneio. O brasileiro Lucas Leiva também deixou o dele.

-- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Bologna - Roma 1 - 1

Inter - Hellas Verona 3 - 0

Atalanta - Udinese 2 - 0

Fiorentina - Crotone 2 - 0

Genoa - SPAL 1 - 1

Cagliari - Torino 0 - 4

Lazio - Benevento 6 - 2

Chievo - Sampdoria 2 - 1

Sassuolo - Napoli 1 - 1

(15h45) Juventus - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 29 24 3 2 67 15 52

2. Napoli 74 30 23 5 2 64 20 44

3. Roma 60 30 18 6 6 50 24 26

4. Inter 58 29 16 10 3 50 21 29

5. Lazio 57 30 17 6 7 73 39 34

6. Milan 50 28 15 5 8 41 32 9

7. Atalanta 47 29 13 8 8 45 31 14

8. Sampdoria 44 29 13 5 11 48 45 3

9. Fiorentina 44 29 12 8 9 40 33 7

10. Torino 39 29 9 12 8 41 37 4

11. Bologna 35 30 10 5 15 35 42 -7

12. Udinese 33 29 10 3 16 38 44 -6

13. Genoa 31 29 8 7 14 22 30 -8

14. Cagliari 29 29 8 5 16 27 48 -21

15. Chievo 28 29 7 7 15 27 48 -21

16. Sassuolo 28 29 7 7 15 19 49 -30

17. SPAL 26 30 5 11 14 29 51 -22

18. Crotone 24 29 6 6 17 27 52 -25

19. Hellas Verona 22 29 6 4 19 25 59 -34

20. Benevento 10 29 3 1 25 21 69 -48

* AFP