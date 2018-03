Depois de passagens aéreas e perfumes, agora é a vez das figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Nesta semana, a empresa de monitoramento na web Kaspersky identificou um novo golpe no WhatsApp em que os usuários são convidados a responderem uma pesquisa para, depois, receber um álbum e 100 cromos do torneio de futebol. As informações são do site Olhar Digital.

No WhatsApp, as pessoas são convidadas a clicarem em um link externo, que mostra uma barra de números de compartilhamentos e um formulário. Após preencher todos os dados, o usuário está liberando as informações para os criminosos cadastrarem as pessoas em serviços pagos sem autorização.

Na etapa seguinte, a pessoa ainda é obrigada a enviar para outras pessoas a mesma mensagem recebida no aplicativo para que os brindes sejam liberados. Na janela de compartilhamento, inúmeras publicidades são mostradas à pessoa, o que gera receita aos hackers.

Recentemente, o WhatsApp emitiu um comunicado oficial sobre golpes, dando dicas para que as pessoas não caiam em ciladas. A principal delas é evitar clicar em links externos que pedem informações cadastrais.

Foto: Reprodução / WhatsApp

Leia mais:

Saiba quanto custa completar o álbum da Copa do Mundo da Rússia

Carro forte faz distribuição das figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2018