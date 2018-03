O Paris Saint-Germain conquistou o título da Copa da Liga francesa pelo quinto ano consecutivo, neste sábado, depois de vencer o Monaco por 3 a 0 com dois gols do uruguaio Edinson Cavani.

O centro-avante abriu o placar cobrando pênalti, aos 8 minutos do primeiro tempo, com o argentino Ángel Di María ampliando a vantagem, aos 21. Na volta do intervalo, o camisa 9 fechou a conta aos 40 minutos.

Cavani voltou a se afirmar como um especialista em finais da Copa da Liga, torneio que venceu em cinco ocasiões, quatro delas balançando as redes duas vezes.

É o segundo ano seguido que o PSG supera o Monaco na decisão. Há um ano, o time do Principado perdeu por 4 a 1 em Lyon.

O torneio conquistado neste sábado, em Bordeaux, permite Unai Emery e seus comandados voltarem a sorrir, após eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O PSG deu o primeiro passo para conquistar a tríplice coroa nacional neste final de temporada. A Ligue 1 está engatilhada, com a equipe com 17 pontos de vantagem para o vice-líder Monaco.

Na Copa da França, o PSG está classificado para enfrentar o Caen pelas semifinais em meados de abril.

* AFP