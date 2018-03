De quatro em quatro anos, milhares de colecionadores concentram suas energias em um objetivo: completar o álbum da Copa do Mundo. Por conta do reajuste de 100% no valor dos cromos de 2014 para 2018, ficou mais caro ter todas as figurinhas do Mundial.

Sem considerar os cromos repetidos, o colecionador terá de desembolsar R$ 272,80 para adquirir as 682 figurinhas do álbum da Copa do Mundo da Rússia. A probabilidade, porém, de não comprar nenhuma repetida é baixa. Segundo levantamento do Jornal Estadão, a chance é "trilhões de vezes menor" do que ganhar a Mega Sena com um aposta simples". Praticamente impossível.

Sem considerar as trocas de figurinhas, o colecionador terá 99,2% de chance de completar o álbum ao comprar 280 pacotinhos (cada um custa R$ 2,00), desembolsando o valor de R$ 560,00 – sem contar o preço do álbum (R$ 7,90).

Ou seja, se você está pensando em começar a coleção, prepare-se para gastar entre R$ 272,80 (com muita sorte, o valor mínimo) e R$ 560,00 (valor máximo). Se o investimento já é alto com o Mundial tendo 32 seleções, imagine em 2026, quando a Copa do Mundo passará a contar com 48 países.