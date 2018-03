O Schalke 04 venceu o Freiburg por 2 a 0, neste sábado, pela 28ª rodada da Bundesliga, e adiou em uma semana o provável título do Bayern de Munique, que encara o Borussia Dortmund.

Pela segunda rodada seguida, o Bayern tinha chances de levantar o 28º título alemão de sua história. Mas a comemoração a base de banhos de cerveja vai precisar esperar uma semana.

Para conquistar o hexacampeonato consecutivo de maneira antecipada, os bávaros precisavam contar com tropeço do Schalke e vencer o "Klassiker". Como a primeira condição não aconteceu, a equipe precisará esperar para comemorar.

Se vencer o Borussia, o Bayern vai voltar a abrir 17 pontos de distância a seis rodadas do final. Com apenas 18 pontos em jogo, o título pode vir na próxima rodada.

A vitória do time de Gelsenkirchen iniciou com gol de pênalti de Daniel Caligiuri, aos 18 minutos do segundo tempo, e terminou com Guido Burgstaller aos 28.

Nos outros jogos de sábado, o RB Leipzig (4º) venceu por 3 a 2 na visita ao Hannover (13º). Já o Bayer Leverkusen (5º) empatou sem gols com o Augsburg (9º).

Já o Hoffenheim (7º) não desiste da briga por uma vaga nas competições europeias. A equipe goleou o Colonia (17º) por 6 a 0 com dois gols de Serge Gnabry e Mark Uth.

Po outro lado, o lanterna Hamburgo empatou em 1 a 1 na visita ao Stuttgart (8º) e está a seis pontos do primeiro time fora da zona da degola.

-- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Alemão

- Sábado:

Hoffenheim - Colônia 6 - 0

Schalke 04 - Freiburg 2 - 0

Bayer Leverkusen - Augsburg 0 - 0

Hannover - RB Leipzig 2 - 3

Stuttgart - Hamburgo 1 - 1

(13h30) Bayern de Munique - Borussia Dortmund

(15h30) Hertha Berlim - Wolfsburg

- Domingo:

(10h30) Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

(13h00) Mainz - B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 66 27 21 3 3 66 20 46

2. Schalke 04 52 28 15 7 6 43 30 13

3. Borussia Dortmund 48 27 13 9 5 54 33 21

4. RB Leipzig 46 28 13 7 8 43 37 6

5. Bayer Leverkusen 45 28 12 9 7 47 35 12

6. Eintracht Frankfurt 45 27 13 6 8 38 30 8

7. Hoffenheim 42 28 11 9 8 52 41 11

8. Stuttgart 38 28 11 5 12 26 31 -5

9. Augsburg 36 28 9 9 10 37 36 1

10. B. Moenchengladbach 36 27 10 6 11 36 42 -6

11. Hertha Berlim 35 27 8 11 8 32 32 0

12. Werder Bremen 33 27 8 9 10 30 32 -2

13. Hannover 32 28 8 8 12 35 42 -7

14. Freiburg 30 28 6 12 10 26 46 -20

15. Wolfsburg 25 27 4 13 10 28 37 -9

16. Mainz 25 27 6 7 14 29 46 -17

17. Colônia 20 28 5 5 18 27 55 -28

18. Hamburgo 19 28 4 7 17 20 44 -24

* AFP