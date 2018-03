A americana Sloane Stephens se sagrou campeã do torneio de Miami, neste sábado, depois de vencer a letã Jelena Ostapenko na final da competição.

Stephens emplacou as parciais 7-6 (7/5) e 6-1 para conqustar o troféu em final inédita no torneio.

A campeã embolsou prêmio 1.340.860 dólares e 1.000 pontos no ranking WTA. Já Ostapenko recebeu premiaçãos de 654.380 dólares e 650 pontos no circuito.

Em um primeiro set muito disputado, a campeã do US Open de 2017 conquistou o tie-break 7-6 (7/5) com apenas 59% de efetividade no primeiro serviço. Do outro lado, o desempenho da jovem tenista letã foi ainda pior (44%).

Cada tenista conseguiu quatro quebras de serviço no primeiro set. Ostapenko, campeã de Roland Garros-2017, cometeu três duplas faltas neste periodo.

No segundo set, a americana se impôs para vencer com um cômodo 6 a 1.

* AFP