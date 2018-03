O zagueiro da seleção brasileira, Thiago Silva, afirmou nesta terça-feira que vencer a Alemanha (1-0) era uma "questão de orgulho" para a equipe, depois da humilhação sofrida na semifinal da Copa do Mundo de 2014 (7-1).

"O que mostramos hoje foi um pouco mais do habitual. Era uma questão de orgulho, depois de tudo que foi dito e escrito", explicou o zagueiro do Paris Saint-Germain. Antes do jogo, Thiago disse que a partida de 2014 em Belo Horizonte era "coisa do passado".

"Esta camisa merecia um pouco mais de respeito esta noite. Por isso estou feliz, vencemos um grande adversário", afirmou.

Thiago Silva não jogou na derrota por 7 a 1 no Mundial de 2014. Neymar foi outro que desfalcou o Brasil na ocasião, ficando de fora também do jogo realizado em Berlim para se recuperar de operação no pé direito.

* AFP