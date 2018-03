Ainda na disputa pelo terceiro lugar no Campeonato Catarinense 2018, o Tubarão deu a largada para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe tem um reforço confirmado para o torneio nacional. O atacante Laércio, conhecido como Laércio Carreirinha no período em que esteve no futebol de Santa Catarina, está acertado com o Peixe. O jogador de 28 anos passou os últimos três anos fora do país.

O atleta é formado na base do Avaí, clube que defendeu como profissional até 2012. Depois de passar pelo América-MG, América-RN e Portuguesa, o atacante vestiu a camisa do Metropolitano 2014. No ano seguinte atuou no exterior, no Banants Yerevan, da Armênia, e no Prachuap, da Tailândia.

O clube se prepara para remontar o plantel pelas prováveis perdas. No ataque, ainda que não tenha proposta formalizada, o Tubarão tem sido consultado por Batista e David Batista. O Peixe já negociou o meia Daniel Costa ao Figueirense e o volante Matheus Barbosa para o Avaí (clique aqui e sabia mais).

Confira a tabela do Catarinense 2018

