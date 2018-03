O Baltika Kaliningrado, time da segunda divisão do campeonato russo, estabeleceu novo recorde mundial de viagem mais longa dentro de um campeonato nacional para jogar como visitante, neste sábado, em duelo contra o Luch Vladivostok.

O clube da região russa situada entre a Polônia e a Lituânia, no mar Báltico, viajou 10.000 km ara encarar o rival de Vladivostok. A cidade está perto da fronteira russa com a China e a Coreia do Norte.

O jogo terminou empatado sem gols, sob olhares do governador local Andrei Tarasenko. A partida foi precedida por um minuto de silêncio em homenagem às 64 pessoas mortas em um incêndio em um shopping na Sibéria.

"Os rapazes passaram no teste e conquistaram um ponto precioso", afirmou o técnico Baltika, Igor Cherevchenko. "Isso é o mais importante após esta longa viagem", acrescentou.

"É a primeira vez que um jogo começa às sete horas da manhã (fuso de Kaliningrado). E nos primeiros 15 minutos parecia que meus jogadores não tinham acordado", explicou Cherevchenko.

"Acho que uma viagem tão longa e o horário tão cedo para nós nos afetou. Prova disso é que dois de meus jogadores sofreram lesões", concluiu o treinador.

