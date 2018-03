Duas vagas do alto definidas por antecipação. Duas vagas de baixo também podem ter a decisão antes do término da primeira fase do Campeonato Catarinense 2018. Há possibilidade de nesta quarta-feira, na penúltima rodada, estar encerrada a briga pela permanência na elite estadual. Curiosamente, os dois times de Tubarão, o Hercílio Luz e o Tubarão, têm a chance de decretar os rebaixados à segunda divisão estadual. Pela penúltima rodada, as equipes enfrentam Concórdia e Inter de Lages, que estão na zona de degola.

O Leão do Sul recebe o Galo do Oeste no último jogo no Anibal Costa neste Catarinense. O vencedor do confronto direto tem amplas chances de ficar na Série A Estadual. Já o Peixe vai a Lages enfrentar o Leão Baio. Em uma combinação com vitória dos dois times tubaronenses, Concórdia e Inter não conseguem mais alcançar o próprio Hercílio Luz ou o Brusque, ainda não totalmente livre, mas com remotas chances.

Em quarto e com o objetivo de disputar a Copa do Brasil pelo segundo ano seguido, o Tubarão quer continuar na briga pela terceira colocação, que dá vaga ao torneio nacional. O clube precisa vencer para ter chance de conquistar o posto na rodada final, quando encontra o Joinville, atual terceiro colocado. Desta forma, afasta temor hercilista que poderia "amolecer” em Lages para complicar o arquirrival.

Os dois jogos estão marcados para as 20h30min de quarta-feira. O Hercílio Luz recebe o Concórdia no Anibal Costa e o Inter de Lages encara o Tubarão no Tio Vida.

