O meia Elvis, do Criciúma, saiu de campo aplaudido depois da vitória de virada sobre o Inter de Lages, por 2 a 1, na tarde deste domingo. No intervalo, porém, o que se ouviu foram as vaias da torcida, e o jogador chegou a comentar que o futebol é assim mesmo. Foi dele o gol que garantiu os três pontos que distanciam o Tigre ainda mais da zona de perigo na tabela do Catarinense.

— Eu sou um jogador que tento, desde a minha primeira passagem é assim. Eu não me escondo, mas acho que não fui o premiado. Nos treinos a gente trabalha e sempre tenta, dessa vez pegou na veia e consegui fazer um belo gol — comentou o jogador.

Esse foi segundo gol de Elvis no Catarinense deste ano, o primeiro foi contra o Concórdia. O curinga Andrew, que entrou no intervalo no lugar de Wallacer, mais uma vez saiu do banco para ajudar o Criciúma. Foi dele o gol de empate, de cabeça, a terceira vez que ele balança a rede no Estadual.

— O professor Argel me passou confiança, e pude ajudar mais uma vez. Nosso time está de parabéns — resumiu.

Sueliton, que levou o terceiro amarelo e desfalca o Tigre contra o Joinville na quinta-feira, disse que o puxão de orelha no intervalo foi providencial para o time voltar com outra atitude.

— Vitória boa, do que esperava no segundo tempo. Entramos morno no primeiro tempo, o Argel nos deu uma dura boa, construtiva. Quem entrou foi bem, e agora é descansar que tem o Joinville, mais uma pedreira — comentou.