Hercílio Luz e Concórdia fazem nesta quarta-feira às 20h30, no Aníbal Costa, o considerado confronto de vida ou morte no Campeonato Catarinense 2018. Mandante na partida da 17ª rodada - a penúltima -, o Leão do Sul pode confirmar permanência na elite se vencer. A derrota como visitante rebaixa o Galo do Oeste um ano após o título da Série B do Estadual.

Acumulando três derrotas nos últimos quatro jogos, o Hercílio Luz vem de revés diante do Figueirense por 1 a 0, resultado que deu ao time da Capital a vaga na final. Na oitava posição, o Leão do Sul soma 14 pontos, um a mais que o lanterna Concórdia. A seca do Galo do Oeste é de 10 rodadas. A última vitória foi no dia 4 de fevereiro - 2 a 1 sobre o Inter de Lages.

No confronto decisivo em casa, o Hercílio Luz terá força máxima. O atacante Tiago Pará cumpriu suspensão e fica à disposição do técnico Nasareno Silva. A tendência é que ele comece o jogo na vaga de Maurício Britto e, assim, forme dupla com o artilheiro Lima, autor de oito gols no Estadual. O camisa 99 tem um tento a menos que Rafael Grampola, do Joinville, goleador da competição.

Precisando vencer para ultrapassar o adversário e ainda podendo deixar a zona de rebaixamento, caso o Inter de Lages não supere o Tubarão, o Concórdia vai mudar a zaga. O técnico Raul Cabral perdeu Lacerda, que recebeu o cartão vermelho na derrota por 1 a 0 para o Joinville. Em seu lugar deve atuar Gabriel Peres. Ele estava suspenso no confronto passado. Essa será a única troca.

FICHA TÉCNICA

HERCÍLIO LUZ X CONCÓRDIA

HERCÍLIO LUZ

Lucas Alves; Pablo, Sílvio Gomes, Cleber e Gilton; Leandro Melo, Rudnei, Marrone e Levi; Tiago Pará e Lima. Técnico: Nasareno Silva.

CONCÓRDIA

Zé Carlos; Lucas, Gabriel Peres, João Paulo e Ramon; Wellington Neto, Gelson, Diogo Roque e Paulinho; Vinicius Baiano e Marcos Paulo. Técnico: Raul Cabral.

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Alex dos Santos.

DATA E HORA: quarta-feira às 20h30min.

LOCAL: Aníbal Costa, em Tubarão.

