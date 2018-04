O Comitê Olímpico Argentino apresentou uma denúncia judicial contra um técnico da seleção de ginástica por supostos abusos sexuais de atletas, dias depois do surgimento de um escândalo de pedofilia nas categorias de base de clubes de futebol na Argentina.

"Nosso dever é nos apresentar à justiça e pedir que isso seja investigado, se há um culpado, que seja condenado e que a identidade dos danificados seja protegida", declarou nesta terça-feira à emissora TN o presidente do comitê olímpico, Gerardo Werthein.

A denúncia foi apresentada num momento em que ainda resta conhecer o alcance de uma investigação judicial que sacode clubes de futebol, como River Plate e Independiente, sobre uma rede de prostituição de menores nas categorias de base.

Werthein explicou que um promotor deu sequência à denúncia a partir do testemunho de um atleta, hoje de cerca de 40 anos, que disse ter sofrido abusos por parte de técnicos quando era menor de idade.

"Sei que houve conversas entre os atletas (sobre supostos abusos). Nos pareceu incrível que tenha ocorrido por tanto tempo sem que ninguém fizesse algo", declarou o presidente do comitê olímpico.

Embora Werthein não revelar a identidade do suposto abusador, o sujeito ainda trabalha como técnico.

"Quando vimos esta situação, sabíamos que não podíamos continuar com esta relação" de trabalho, declarou, revelando que o acusado foi desligado de suas funções.

Sobre a quantidade de vítimas que podem ter sido abusadas, Werthein considero que "é difícil saber".

"Sabemos que são várias, mas o que mais nos preocupa é tutelar os atletas para que sintam que tem apoio. Há um tema moral, pessoal, estamos falando de garotos, isso precisa ser investigado a fundo", declarou.

No caso do futebol, o escândalo surgiu há duas semanas com a denúncia de dirigentes do Independiente após um jovem relatar abusos a um psicólogo do clube. As investigações também se estendem aos clubes River Plate e Temperley.

