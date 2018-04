O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu que o Real Madrid "é letal em campo aberto" e favorito para conquistar a Liga dos Campeões, antes do duelo desta terça-feira entre as equipes pela ida das quartas de final.

Durante coletiva de imprensa nesta segunda, Allegri advertiu: "o Real Madrid é letal em campo aberto, entra na área com dois passes. Precisamos de grandes marcações e uma grande defesa".

"Técnica, velocidade e gestão dos passes são as armas do Real Madrid", destacou o treinador, antes de acrescentar "o ideal seria não sofrer gols e marcar".

Allegri admitiu que seu time está fazendo uma grande temporada, mas que eliminar o Real Madrid "seria uma conquista, eles são os favoritos na Champions".

O jogo vai ser realizado menos de 10 meses depois do Real Madrid golear por 4 a 1 na final entre os dois times, em Cardiff. "Foi um aprendizado no crescimento do time, sobretudo na serenidade de encarar este tipo de jogo", destacou.

Naquela decisão, o português Cristiano Ronaldo marcou duas vezes. Agora, o artilheiro está no melhor momento da temporada após um início tímido.

"Parabenizo Ronaldo, porque conseguiu mudar seu modo de jogar. É um atacante extraordinário", destacou Allegri.

Um dos encarregados de parar CR7 será o zagueiro Giorgio Chiellini: "são muitos os times que sofreram gols de Ronaldo. Tentaremos contê-lo, apesar do Real Madrid não ser só ele. Nestas noites ele pode fazer a diferença, apesar que anulá-lo soar presunçoso".

O defensor destacou que seu rival "faz você acredita que tem controle do jogo e depois te faz dano rapidamente".

Chiellini negou que exista clima de revanche no time italiano: "também temos boas memórias contra o Real Madrid", garantiu em referências às semifinais de 2015.

* AFP