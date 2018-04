Apesar do resultado por 3 a 0, o Arsenal (6º) sofreu para vencer o Stoke (19º) nos últimos 15 minutos de jogo, neste domingo, pela 32ª rodada da Premier League, e ainda avalia as chances de buscar uma vaga na Liga dos Campeões.

Antes do duelo londrino entre Chelsea e Tottenham, duas equipes que estão na frente dos Gunners, o time de Arsène Wenger se coloca provisoriamente a cinco pontos dos Blues e a 10 dos Spurs.

O primeiro gol do time da casa só saiu aos 30 minutos da segunda etapa, com pênalti convertido pelo gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. O ex-atacante do Borussia Dortmund ampliou, aos 41, e o francês Alexandre Lacazette definiu o placar, aos 44, em mais uma cobrança de pênalti.

O Stoke City se mantém na zona da degola por mais uma semana, após oito rodadas seguidas sem conseguir vencer.

Os 'Gunners' também têm a chance de carimbar a vaga na próxima Liga dos Campeões se vencer o título da Liga Europa.

-- Resultados dos jogos da 32ª rodada da Premier League:

- Sábado:

Crystal Palace - Liverpool 1 - 2

Watford - AFC Bournemouth 2 - 2

West Bromwich - Burnley 1 - 2

West Ham - Southampton 3 - 0

Newcastle - Huddersfield Town 1 - 0

Brighton and Hove Alb - Leicester 0 - 2

Manchester United - Swansea 2 - 0

Everton - Manchester City 1 - 3

- Domingo:

Arsenal - Stoke 3 - 0

Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 84 31 27 3 1 88 21 67

2. Manchester United 68 31 21 5 5 60 23 37

3. Liverpool 66 32 19 9 4 75 35 40

4. Tottenham 61 30 18 7 5 59 25 34

5. Chelsea 56 30 17 5 8 52 27 25

6. Arsenal 51 31 15 6 10 58 41 17

7. Burnley 46 31 12 10 9 29 27 2

8. Leicester 43 31 11 10 10 47 43 4

9. Everton 40 32 11 7 14 38 53 -15

10. AFC Bournemouth 37 32 9 10 13 39 51 -12

11. Watford 37 32 10 7 15 41 57 -16

12. Newcastle 35 31 9 8 14 31 40 -9

13. Brighton and Hove Alb 34 31 8 10 13 28 42 -14

14. West Ham 33 31 8 9 14 39 57 -18

15. Swansea 31 31 8 7 16 25 44 -19

16. Huddersfield Town 31 32 8 7 17 25 53 -28

17. Crystal Palace 30 32 7 9 16 31 50 -19

18. Southampton 28 31 5 13 13 29 47 -18

19. Stoke 27 32 6 9 17 29 61 -32

20. West Bromwich 20 32 3 11 18 25 51 -26

* AFP