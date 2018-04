O Bordeaux (12º) disse adeus definitivo às chances de se classificar para a Liga Europa, neste domingo, depois de perder por 2 a 1 na visita ao Guingamp (10º) pela 31ª rodada da Ligue 1.

Clément Grenier (55) e o senegalês Mustapha Diallo (59) colocaram o time bretão na frente. Nem o gol do brasileiro Malcom (80) conseguiu motivar a equipe visitante para buscar o empate e a virada.

Com o resultado, o Guingamp sobe para a 10ª colocação com 38 pontos, enquanto o Bordeaux cai para a 12ª posição com um ponto a menos.

-- Resultados da 31ª rodada da Ligue 1:

- Quarta-feira:

Paris SG - Angers 2 - 1

- Sábado:

Dijon - Olympique de Marselha 1 - 3

- Domingo:

Guingamp - Bordeaux 2 - 1

Troyes - Nice

Estrasburgo - Metz

Caen - Montpellier

Lille - Amiens

Nantes - Saint-Etienne

(16h00) Lyon - Toulouse

- Quarta-feira:

(13h45) Rennes - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 83 31 27 2 2 95 21 74

2. Monaco 66 30 20 6 4 74 32 42

3. Olympique de Marselha 62 31 18 8 5 64 38 26

4. Lyon 57 30 16 9 5 62 36 26

5. Rennes 45 30 13 6 11 39 36 3

6. Nantes 44 30 12 8 10 30 30 0

7. Montpellier 42 30 9 15 6 28 25 3

8. Nice 42 30 12 6 12 40 43 -3

9. Saint-Etienne 39 30 10 9 11 33 44 -11

10. Guingamp 38 31 10 8 13 32 46 -14

11. Dijon 38 31 10 8 13 44 60 -16

12. Bordeaux 37 31 10 7 14 34 41 -7

13. Angers 35 31 8 11 12 36 42 -6

14. Caen 35 30 10 5 15 22 36 -14

15. Estrasburgo 32 30 8 8 14 35 54 -19

16. Amiens 31 30 8 7 15 25 34 -9

17. Toulouse 30 30 7 9 14 29 41 -12

18. Troyes 29 30 8 5 17 25 40 -15

19. Lille 28 30 7 7 16 29 48 -19

20. Metz 21 30 5 6 19 27 56 -29

