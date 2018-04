O meia Sergio Busquets, recuperado de fratura no dedo do pé, voltou aos treinamentos nesta segunda-feira segundo anúncio do Barcelona, o que é uma grande notícia antes do duelo de quarta-feira contra a Roma, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Segundo o site oficial do clube catalão, o volante treinou com normalidade ao lado dos companheiros. O período estipulado para seu desfalque era de três semanas, mas foi reduzido para 15 dias.

No entanto, ainda existe a dúvida se Busquets vai ser titular no duelo em que o líder do campeonato espanhol entra como favorito.

