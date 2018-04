A campanha “A Paixão Corre nas Veias” chega aos últimos dias. A ação NSC Comunicação e o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) estimula os torcedores a doarem sangue ou, ainda, a realização do cadastro para doação de medula óssea. A campanha, em sua segunda edição, é realizada no decorrer do Campeonato Catarinense.

A ação é realizada em todo o Estado, com torcedores de todos os times, além dos 10 que disputaram o Estadual. A campanha termina no sábado e mais de 170 pessoas enviaram imagens realizando doações. Ainda dá tempo de participar. Para fazer parte da corrente solidária, basta ir a uma das unidades do Hemosc — em Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages e Tubarão — e fazer a doação com a camisa do clube catarinense do coração.

Os voluntários poderão fazer suas doações vestindo a camisa do time do coração e enviar registros em foto ou vídeo para o e-mail correnasveias@gmail.com.

Na primeira edição a campanha contribuiu para que o Hemosc recebesse 900 bolsas de sangue a mais do que no ano anterior, considerando o período do Campeonato Catarinense — entre o final de janeiro e a primeira quinzena de maio de 2017.

Veja mais imagens enviadas por doadores.

Carla torce para o Grêmio Foto: Divulgação / NSC Comunicação

Francis é torcedor da Chapecoense Foto: Divulgação / NSC Comunicação

João doa sangue com a camisa do Figueirense Foto: Divulgação / NSC Comunicação

Marcos aponta para o escudo do time do coração Foto: Divulgação / NSC Comunicação

Rodrigo mostra solidariedade e a paixão pelo Tigre Foto: Divulgação / NSC Comunicação