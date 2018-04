Liderado por um inspirado Cristiano Ronaldo, autor de dois gols, o Real Madrid venceu por 3 a 0 a Juventus em Turim, nesta terça-feira na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, praticamente selando a vaga espanhola nas semifinais da competição.

CR7 fez questão de apresentar aos italianos suas credenciais de melhor do mundo, anotando os dois primeiros gols do jogo (3 e 64 minutos), o segundo numa bicicleta de tirar o fôlego, abrindo o caminho para a vitória madrilenha. Marcelo completou o placar (72).

"Podemos dizer que é um dos mais bonitos gols da história do futebol", elogiou o técnico do Real, Zinedine Zidane. "Talvez não tão bonito quanto o meu em Glasgow, mas o último é que conta", brincou ao relembrar de seu próprio golaço, um sem-pulo de primeira na final da Liga dos Campeões em 2002, quando o Real Madrid derrotou o Bayer Leverkusen.

Artilheiro da Champions, Cristiano Ronaldo chegou ao seu 14º gol na competição em nove jogos, quebrando um recorde histórico ao se tornar o primeiro jogador a balançar as redes em 10 jogos seguidos no torneio continental.

O português se encaminha também para se sagrar artilheiro da Champions pelo sexto ano consecutivo.

Com este resultado, somente uma catástrofe tira a vaga nas semifinais das mãos do Real Madrid, que receberá no Santiago Bernabéu, na semana que vem, uma Juventus desfalcada de um de seus principais jogadores, o argentino Paulo Dybala, expulso nesta terça-feira.

A Juve precisará devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis, enquanto o Real Madrid poderá até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avançará à próxima fase.

- Real cirúrgico -

Se o plano do técnico Massimiliano Allegri era sair na frente do placar em casa para obrigar o Real a se abrir na defesa, consequentemente abrindo espaços para contra-ataques italianos, Cristiano Ronaldo colocou tudo por água abaixo com três minutos de jogo.

Na primeira jogada trabalhada do jogo, o Real Madrid abriu o placar com o craque português, que se adiantou da marcação e apareceu livre na primeira trave para dar um toquinho mortal e finalizar um cruzamento rasteiro de Isco.

A vantagem logo nos primeiros minutos de jogo permitiu aos comandados de Zinedine Zidane se fecharem atrás, ficando na espreita por outra oportunidade de ampliar.

Do lado italiano, o gol sofrido não pareceu abater a Juve, que partiu para cima em busca do empate, conseguindo criar boas chances de empatar no primeiro tempo.

Aos 5 minutos, Dybala tabelou com Higuaín na área madrilenha e recebeu dentro da área, mas Sergio Ramos deu um carrinho salvador para travar o chute do argentino.

Aos 22, foi a vez de Navas salvar o Real. Após cobrança da falta alçada na área, Higuaín apareceu entre os zagueiros merengues para desviar a bola, obrigando o goleiro costarriquenho a fazer um milagre à queima-roupa.

O Real, claro não deixou barato, assustando o gol de Buffon sempre que encontrava espaços para armar o contra-ataque.

Numa dessas oportunidades, quase ampliou com Kroos, que arriscou bomba da entrada da área, acertando o travessão de Buffon, impotente no lance, aos 35 minutos.

- CR7 monstruoso -

No segundo tempo, as equipes voltaram sem modificações e o panorama da partida não mudou: a Juve se mostrava mais ofensiva em busca do empate, enquanto o Real Madrid esperava uma oportunidade de ampliar.

Na melhor chance italiana da segunda etapa, Dybala cobrou falta da entrada da área, a bola desviou na barreira e enganou Navas, mas saiu por pouco, raspando a trave.

Mas o Real Madrid, atual bicampeão europeu, resolveu mostrar as garras, com Cristiano Ronaldo roubando a cena com um gol digno de prêmio Puskas.

Após falha de Chiellini, a bola sobrou para Carvajal na direita. O lateral levantou a cabeça e cruzou para CR7, que armou uma bicicleta perfeita, anotando um gol antológico em pleno Juventus Stadium.

Só restou à torcida da Velha Senhora, calada e perplexa, levantar e aplaudir de pé a pintura criada por Cristiano Ronaldo, que, ao perceber as homenagens, humildemente agradeceu.

Depois do segundo gol, a Juve se perdeu em campo e Dybala, que já havia tomado cartão amarelo no primeiro tempo por simulação, acabou expulso por falta dura em Carvajal, acabando com as já remotas chances italianas de reagir.

O Real aproveitou o momento de fraqueza da Juve para selar a vitória com um terceiro gol em outra bela jogada coletiva.

Desta vez, Cristiano Ronaldo não marcou, se contentando em tabelar com Marcelo e deixando o lateral da seleção brasileira na cara do gol para driblar Buffon e fechar o caixão da Juve aos 25 minutos.

Nos minutos finais, o Real teve a oportunidade de transformar a vitória em goleada diante de uma Juve entregue e sem poder de reação, com Kovacic acertando o travessão italiano (87 min) e CR7 parando em Buffon em chute à queima-roupa (89).

