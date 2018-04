Mais um homem de confiança do técnico Argel Fucks chega ao Criciúma. Dessa vez, para atuar durante os treinamentos e na academia, e não durante as partidas. Rogério Juidecce, de 42 anos, é o novo preparador físico do clube, que trabalhou com Argel em 2013 no América-RN. Feliz com a oportunidade, Juidecce disse que chega sabendo da grandeza do Criciúma, um dos times com potencial para lutar pelo acesso.

— Com o calendário apertado por causa da Copa do Mundo, quem fez uma boa pré-temporada saiu na frente. Depois que começaram as competições deixamos de ser preparador para virar recuperar físico, jogos de quarta e domingo, e quem vinha jogando tinha uma defasagem na parte física pois não conseguia fazer manutenção. Hoje não, temos dez dias, dá para fazer uma intertemporada legal, trabalho de força e velocidade, e aproveitar as sessões de treinos pois a sequencia de jogos já começa dia 13 — comentou.

Formado em Educação Física, Juidecce iniciou a carreira em 1998 na Portuguesa, e já teve passagens por diversos times Brasil afora. Ele já trabalhou com Liel, Marlon e Caio, e conhece boa parte do elenco tricolor por ter jogado contra em algumas oportunidades. Ele disse que a primeira impressão é de um grupo forte e que vai brigar pelas primeiras posições, e para isso ele espera dar sua parcela de contribuição.

— Dentro da programação serão quatro sessões seguidas na parte física, prevenção de lesão, com trabalho individualizado. Costumo trabalhar com três grupos, quem jogou vai para manutenção de força e recuperação, os não relacionados que ficaram treinando tem outro trabalho e ainda o cuidado com a parte física de quem vai para o jogo e não entra. Vamos trabalhar para procurar equilibrar essas valências físicas e deixar o grupo homogêneo — explicou.

Baixa no setor defensivo

Apresentado no dia 19 de março, o zagueiro Fábio Ferreira deve desfalcar o tricolor durante os próximos 30 dias. Ele ficará de fora da estreia na Série B contra o Atlético-GO, depois de sentir uma fisgada na coxa na última rodada do Catarinense. O exame detectou uma lesão grau dois, e o defensor de 33 anos ficará um período em tratamento.

