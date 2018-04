O Criciúma acertou com o volante Liel para reforçar o elenco que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 28 anos defendeu o Tubarão neste Campeonato Catarinense 2018. O atleta é uma peça pedida pelo técnico Argel Fucks, que deseja contar com um meio-campista de marcação e proteção à zaga.

Nataliel Costa da Silva, natural de Brasília (DF), atuou em 13 partidas pelo Peixe neste ano – sendo uma pela Copa do Brasil. O jogador anotou um gol. Foi o segundo Catarinense em que ele defendeu o Tubarão. O Carvoeiro chegou procurar o clube pelo lateral-direito Marcos Vinícius, mas não houve acordo.

Liel teve o contrato renovado até o fim de 2019 com o time tubaronense e foi emprestado ao Tigre, que tem a preferência da compra. O vínculo de empréstimo ao Criciúma vai até o final do ano.

