O elenco do Criciúma está de folga nesta segunda-feira, mas o Departamento de Futebol trabalha sem parar. No final da manhã de hoje, o clube confirmou que encaminha acerto com o volante Liel, ex- Atlético Tubarão, e com o atacante Nicolas, que jogou o Campeonato Gaúcho pelo Caxias. Os dois estão na cidade para realizar exames físicos e se aprovados, assinam contrato com o clube.

No domingo, Argel falou sobre a necessidade de 4 a 5 reforços, entre eles de um “atacante de velocidade”. Esse deve ser o perfil de Nicolas, que marcou três gols no Estadual deste ano com a camisa grená. Em 2011 o jogador teve uma breve passagem pelo Criciúma, e atuou durante 15 minutos no em 2 a 2 contra o Guarani-SP, na estreia do Tigre na Série B daquele ano.

O elenco tricolor se reapresente nesta terça-feira, no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. Outra novidade da semana é a chegada do preparador físico Rogério Juidecce, 42 anos. Ele vai trabalhar ao lado de Gaetano Lupatini e Ramon Fabris, preparadores da casa e que continuam no clube.