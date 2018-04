Foi na reta final do Catarinense que o Criciúma acertou nos reforços, começou a pontuar e chegou a uma sequência de seis jogos sem perder, com quatro vitórias seguidas. Os resultados mandaram para longe o assunto rebaixamento e o time terminou em quarto lugar, com a mesma pontuação do terceiro colocado mas em desvantagem no saldo de gols. O lateral-esquerdo Marlon, que chegou há pouco mais de duas semanas, avaliou a recuperação do time.

— Criamos uma identidade dentro de casa, trabalhamos bem a bola, fizemos um bom primeiro tempo. Eles catimbaram no segundo tempo pois precisavam do resultado, mas fizemos o gol e conquistamos o resultado. As seis partidas finais que fizemos foram muito boas e conseguimos o objetivo do clube que era ficar na metade de cima da tabela — analisou o jogador depois da vitória por 1 a 0 sobre o Hercílio Luz.

Na despedida do Catarinense, o zagueiro Sandro, que entrou ainda no primeiro tempo depois de Fábio Ferreira sentir a coxa, foi o autor do gol de cabeça. Ele destacou a importância do trabalho de bola parada, que tem sido bastante cobrado pelo técnico Argel Fucks, e espera que o time evolua ainda mais para o Brasileiro.

— A gente de forma nenhuma queria que a meta fosse essa (não cair), mas no desenvolver do campeonato e alguns tropeço, infelizmente nosso titulo foi esse. A gente fica chateado de não estar na final, é uma evidência para nós e para o clube, mas o ímpeto que o time teve de fazer bons jogos, as vitórias que vieram no momento correto, agora a pegada é aumentar para fazer melhor no segundo momento — projetou sobre a Série B.

O elenco está de folga nesta segunda-feira e se representa amanhã, no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. Argel vai fazer uma espécie de intertemporada até a estreia no dia 13, contra o Atlético Goianiense. Os jogadores vão utilizar a estrutura do clube para alimentação, treinamentos, descanso e algumas noites de concentração. Reforços podem chegar para o Brasileiro, e jogadores que interessam a outros clubes serão dispensados pelo Tigre.