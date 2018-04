Apesar de não ser favorito nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, o técnico da Roma, Eusebio di Francesco, apelou para a "atitude positiva" de seu time para criar problemas aos catalães.

"Temos que ter uma atitude positiva, com a esperança de incomodá-los. Ganhamos esta oportunidade, por que não olhar adiante com grande otimismo?", declarou o técnico romano nesta terça-feira em coletiva de imprensa antes do jogo de ida no Camp Nou.

"Estamos aqui, com muitíssima humildade, para preparar o jogo contra um time que está acostumado a estes tipos de jogos. Nosso desejo é fazer algo extraordinário e é correto ter esse pensamento e atitude positiva neste momento, pensando que enfrentaremos talvez o time mais forte do mundo", insistiu o técnico.

Di Francesco destacou o jogo ofensivo e a marcação alta dos adversários, mas ressaltou acima de tudo a capacidade defensiva do time espanhol: "em casa, em todos os jogos da Champions, só sofreram um gol. Apesar de jogarem muito para frente, sofreram muito pouco".

Então para fazer dano aos catalães, o técnico tem sua fórmula: "O Barcelona é um time muito agressivo, que quer recuperar a bola muito na frente e que busca sempre o um contra um. Se pudermos superar essa linha de pressão, podemos fazer dano".

* AFP