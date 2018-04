Pingo, do Brusque; Rodrigo Fonseca, do Inter de Lages; e Nasareno Silva, do Hercílio, tentam salvar suas equipes

Com tudo resolvido na ponta de cima da tabela, a última rodada do Catarinense guarda emoções apenas na briga contra o rebaixamento. Lanterna, o Concórdia já está com ida garantida à Série B do ano que vem, mas Brusque, Inter de Lages e Hercílio Luz ainda correm o risco de ocupar a nada desejada vaga que resta no descenso. É por isso que a partida entre Bruscão e o Leão Baio deve ser a mais importante do domingo, com o confronto direto que pode decidir a classificação final do Estadual. O jogo será no Augusto Bauer, às 16h deste domingo, no mesmo horário que o também ameaçado Hercílio visita o Criciúma no Heriberto Hülse.

Sem saber o que é vencer desde o dia 3 de março, quando bateu o Tubarão, o Brusque vem de uma derrota e cinco empates. Pingo não deve promover grandes alterações na escalação, mas no sistema defensivo poderá contar com Edilson e Ronaell – que voltam de suspensão _ e o ataque terá a volta de Rafinha. Do outro lado, o Inter de Lages vem de vitória sobre o Tubarão, mas terá como desfalque o seu camisa 9. O artilheiro Max foi expulso na última rodada.

Fora da zona da degola, com 17 pontos (dois a menos que o Brusque e um a mais que o Inter de Lages), o Hercílio Luz tenta garantir a permanência embalado com a vitória sobre o Leão Baio na última quarta-feira. O técnico Nasareno Silva deve mandar o que tem de melhor a Criciúma. O Tigre também deve ir com o time principal, pois tem chance de chegar ao terceiro lugar.

CRICIÚMA: Vinicius; Sueliton (Natan), Sandro, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira, Douglas Moreira e Alex Maranhão; João Paulo, Lucas Coelho e Zé Carlos. Técnico: Argel Fucks.

HERCÍLIO LUZ: Martins; Pablo, Sílvio Gomes, Cleber e Gilton; Leandro Melo, Rudnei, Jackson e Matheusinho; Tiago Pará e Lima. Técnico: Nasareno Silva.

Arbitragem: Rodrigo D’Alonsso Ferreira, auxiliado por Helton Nunes e Jonny de Oliveira.

Horário: às 16h deste domingo.

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

BRUSQUE: André Luis, Edilson, Douglas Silva, Neguete e Ronaell; Valkenedy, Carlos Alberto, Adãozinho e Jean Dias; Rafinha e Jefferson Renan. Técnico: Pingo.

INTER DE LAGES: David; Kellyton, Fernando Belém, Gregory e Jeferson; Marcus Winícius, Diego Aragão, Vitor Michels e Jean Lucas; Rafhael Lucas e Luizinho. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro.

Horário: às 16h deste domingo.

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

