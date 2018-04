Um duelo inglês entre Liverpool e Manchester City, que promete ser rico em gols, e um confronto a princípio mais desnivelado entre Barcelona-Roma: os dois últimos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, são tão atrativos quanto os duelo desta terça.

A disputa entre os dois últimos clubes da Premier League a esta altura da competição coloca frente a frente a ideia futebolística do jogo vertiginoso e veloz de Jürgen Klopp contra o 'tiki-taka' proposto por Pep Guardiola.

A espera de duelos continentais, ambos se elogiaram e demonstraram respeito com o adversário, já que os confrontos entre ambos nesta temporada garantiram espetáculos e diversão.

Em setembro, o City atropelou o Liverpool com um 5 a 0, apesar dos Reds jogarem boa parte do jogo com um a menos. Em janeiro, os comandados de Klopp deram o troco e venceram por 4 a 3, sentenciando a única derrota dos Citizens na Premier League até agora.

O City foi o último clube da "Terra da rainha" que chegou às semifinais do torneio, em 2016, sob comando do chileno Manuel Pellegrini. O Liverpool, por outro lado, tem cinco títulos da competição em sua história, o último deles em 2005.

No outro jogo do dia, o favorito Barcelona encara a Roma para manter o quase imaculado caminho na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol. Os italianos, apesar de não estarem com boas chances nas casas de aposta, continuam sendo um dos grandes do "país da bota".

Resta saber se a Roma vai se intimidar no Camp Nou. "Quando falamos com os torcedores, com as pessoas do clube, entendemos que um time como a Roma precisa ganhar títulos outra vez", indicou o jogador francês Maxime Gonalons, questionado pela AFP antes do jogo.

"Se falo racionalmente, digo que é muito difícil. Porque, se não é o melhor time do mundo, é o segundo. Então tem mais opções do que nós", declarou o diretor esportivo da Roma, Monchi.

"Mas se falo com o coração, acho que podemos conseguir. Porque vejo que como vai se aproximando do jogo, nossos jogadores, nossa comissão técnica, têm um comportamento diferente do que há duas semanas", acrescentou com esperança.

- Programação dos jogos de quarta-feira pelas quartas de final da Liga dos Campeões, no horário de Brasília:

Quarta-feira:

(15h45) Liverpool - Manchester City

FC Barcelona - AS Roma

Jogos de volta das quartas de final: 10 e 11 abril

Sorteio das semifinais: 13 abril

Semifinais: ida 24 e 25 abril, volta dia 1º e 2º de maio

Final: 26 de maio em Kiev

* AFP