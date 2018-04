Após duas semanas de recesso por conta da data Fifa, a Libertadores retorna com uma semana repleta de 12 jogos em que vários gigantes do continente começarão a definir seu destino na competição.

Palmeiras, Grêmio, Santos, Cruzeiro, Boca Juniors, River Plate, Estudiantes, Peñarol, Racing Club e Atlético Nacional são alguns dos clubes que já levantaram o troféu mais cobiçado da América do Sul e que entram em campo entre terça e quinta-feira.

- A onda verde -

O Atlético Nacional e o Palmeiras, duas das equipes que melhor iniciaram o torneio, voltam a campo pela Libertadores nesta semana em busca de novas vitórias que os deixem às portas das oitavas de final.

O time de Medellín, bicampeão da competição (1989 e 2016), é ao lado do Cerro Porteño a única equipe a somar seis pontos nos dois primeiros jogos.

Na quinta-feira visitará em La Paz o forte Bolívar, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 2, e uma nova vitória o deixará às portas das oitavas.

O Bolívar, que tem dois pontos a menos, apostará novamente na altitude de 3.600 metros da La Paz, após ceder um decepcionante empate contra o Colo Colo, que tem apenas um ponto somado e na quinta-feira recebe em Santiago o Delfín equatoriano, também com um ponto.

O Palmeiras lidera o Grupo 8 após a ressonante vitória conquistada contra o Junior Barranquilla na Colômbia e se prepara para receber em São Paulo o Alianza Lima, visto como equipe mais fraca de um grupo que ainda conta com o Boca Juniors.

- Boca e Peñarol ligam alerta -

Também pelo grupo 8, o Boca Juniors, sempre visto como um dos candidatos ao título da Libertadores, iniciou a campanha com um decepcionante empate no Peru com o Alianza Lima e precisa se recuperar nesta quarta-feira, em casa diante do Junior Barranquilla, antes de viajar para medir forças com o Palmeiras no que é considerado o choque de maior peso da atual fase de grupos.

O elenco do Boca vive dias de tensões desde a derrota no mês passado na Supercopa argentina diante do arquirrival River Plate.

O Peñarol, outro tradicional clube acostumado a disputar a Libertadores, recebe na quarta-feira o Atlético Tucumán em jogo-chave para seu futuro no Grupo 3.

O time uruguaio, que há duas semanas perdeu um de seus principais jogadores, o volante Wálter Gargano, entregue ao departamento médico por até seis meses devido a uma lesão no joelho, precisa ganhar em casa para não se afastar dos líderes.

Assim como o Boca, o Peñarol sofreu um baque no âmbito nacional, perdendo a liderança do Campeonato Uruguaio para o arquirrival Nacional ao ser derrotado no fim de semana pelo recém-promovido Torque.

Do outro lado do campo, o Atlético Tucumán está cheio de moral, após vencer como visitante o tradicional Independiente no Campeonato Argentino.

- River quer se consolidar -

O River Plate, que desde que venceu o Boca pela Supercopa tem visto seu rendimento dentro de campo crescer, buscará na quinta-feira dar sequência à boa fase diante do Santa Fe em Buenos Aires.

Os dois clubes têm um ponto cada e escoltam o líder do Grupo 4, o Flamengo. Com isso, o duelo no estádio Monumental pode servir para esclarecer a situação da chave.

Já o Grêmio, atual campeão da Libertadores e que estreou na nova edição da competição com um empate no Uruguai com o Defensor, tem tudo para somar a primeira vitória nesta quarta-feira em Porto Alegre, onde enfrenta o fraco Monagas, da Venezuela.

Uma vitória deixará o Tricolor na cola do líder do Grupo 1, o Cerro Porteño, que tem seis pontos.

A rodada de jogos começa a ser disputada nesta terça-feira em Cusco, onde o Real Garcilaso, praticamente imbatível em casa, recebe o Nacional uruguaio.

O Nacional, último colocado do Grupo 6 com apenas um ponto em dois jogos, precisa vencer para seguir sonhando com as oitavas de final.

Uma derrota na capital do Império Inca seria o início da despedida do Nacional, num grupo comandado pelo Estudiantes (4 pontos), que na quinta-feira visita o Santos (3 pontos).

- Programação e tabela da Copa Libertadores 2018:

Grupo 1

Quarta-feira, em Porto Alegre: Grêmio (BRA) - Monagas (VEN)

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Cerro Porteño (PAR) 6 2 2 0 0 4 1

2. Grêmio (BRA) 1 1 0 1 0 1 1

. Defensor Sporting (URU) 1 1 0 1 1 2 3

4. Monagas (VEN) 0 1 0 0 1 0 2

Grupo 2

Quinta-feira, em Santiago: Colo Colo (CHI) - Delfín (ECU)

Quinta-feira, em La Paz: Bolívar (BOL) - Atlético Nacional (COL)

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Atlético Nacional (COL) 6 2 2 0 0 5 0

2. Bolívar (BOL) 2 2 0 2 0 2 2

3. Colo Colo (CHI) 1 2 0 1 1 1 2

4. Delfín (ECU) 1 2 0 1 1 1 5

Grupo 3

Terça-feira, em Assunção: Libertad (PAR) - The Strongest (BOL)

Quarta-feira, em Montevidéu: Peñarol (URU) - Atlético Tucumán (ARG)

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Libertad (PAR) 3 1 1 0 0 2 0

2. The Strongest (BOL) 3 1 1 0 0 1 0

3. Peñarol (URU) 0 1 0 0 1 0 1

4. Atlético Tucumán (ARG) 0 1 0 0 1 0 2

Grupo 4

Quinta-feira, em Buenos Aires: River Plate (ARG) - Independiente Santa Fe (COL)

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Flamengo (BRA) 4 2 1 1 0 4 3

2. River Plate (ARG) 1 1 0 1 0 2 2

3. Independiente Santa Fe (COL) 1 1 0 1 0 1 1

4. Emelec (ECU) 1 2 0 1 1 2 3

Grupo 5

Terça-feira, em Santiago: Universidad de Chile (CHI) - Racing Club (ARG)

Quarta-feira, em Belo Horizonte: Cruzeiro (BRA) - Vasco da Gama (BRA)

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Racing Club (ARG) 3 1 1 0 0 4 2

2. Universidad de Chile (CHI) 3 1 1 0 0 1 0

3. Vasco da Gama (BRA) 0 1 0 0 1 0 1

4. Cruzeiro (BRA) 0 1 0 0 1 2 4

Grupo 6

Terça-feira, em Cusco: Real Garcilaso (PER) - Nacional (URU)

Quinta-feira, em La Plata: Estudiantes (ARG) - Santos (BRA)

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Estudiantes (ARG) 4 2 1 1 0 3 0

2. Santos (BRA) 3 2 1 0 1 3 3

4. Real Garcilaso (PER) 3 2 1 0 1 2 3

4. Nacional (URU) 1 2 0 1 1 1 3

Grupo 7

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Corinthians (BRA) 4 2 1 1 0 2 0

2. Deportivo Lara (VEN) 3 2 1 0 1 1 2

3. Independiente (ARG) 3 2 1 0 1 1 1

4. Millonarios (COL) 1 2 0 1 1 0 1

Grupo 8

Terça-feira, em Sao Paulo: Palmeiras (BRA) - Alianza Lima (PER)

Quarta-feira, em Buenos Aires: Boca Juniors (ARG) Junior (COL)

Classificação

- Pts J V E D Gp Gs

1. Palmeiras (BRA) 3 1 1 0 0 3 0

2. Boca Juniors (ARG) 1 1 0 1 0 0 0

3. Alianza Lima (PER) 1 1 0 1 0 0 0

4. Junior (COL) 0 1 0 0 1 0 3

* AFP