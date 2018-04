O ingresso mais barato para a final do Campeonato Catarinense 2018 será vendido a partir de R$ 80. A Chapecoense divulgou nesta segunda-feira os valores dos bilhetes para a partida entre Chape e Figueirense. As equipes se enfrentam em jogo único às 16h deste domingo, na Arena Condá, em Chapecó.

O valor de R$ 80 dá acesso à arquibancada geral, atrás de uma das traves e na lateral posterior ao espaço sob cobertura. A ala sul descoberta é reservada à torcida visitante, que paga R$ 80 no bilhete. A entrada para a parte descoberta custa de R$ 100. Ainda há ingresso para as cadeiras cobertas, comercializadas a R$ 120 para as laterais e R$ 150 para as centrais. Crianças que ainda não completaram 12 anos entram gratuitamente, desde que tenha sido retirado ingresso antecipadamente. Há venda de meia entrada.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira pela internet e em estabelecimentos de Chapecó (Maidana Esportes, Posto De Marco, Palácio dos Esportes, Davi Esportes, Paraíso dos Campeões e Padaria Santo Padre). Na Arena Condá, as bilheterias estarão abertas para a comercialização na quinta e sexta-feira, das 14h às 20h, no sábado, das 9h às 13h, e no domingo, a partir das 9h. Não há ponto de venda em Florianópolis.

Líder e vice-líder da primeira fase, Chapecoense e Figueirense chegaram antecipadamente à final. Na edição deste ano, a decisão será em partida única, com mando de campo da equipe de melhor campanha. Em caso de empate, a definição do campeão será nas cobranças de pênaltis.

