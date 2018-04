O americano John Isner conquistou neste domingo o título do Masters 1000 de Miami, depois de superar o alemão Alexander Zverev na final com parciais 6-7 (4/7), 6-4 e 6-4.

Isner conquistou o troféu de um Masters 1000 pela primeira vez na carreira, após perder as finais de Indian Wells-2012, Cincinnati-2013 e Paris-2016.

"Não podia ter escrito isso. Cheguei a esse torneio, ganhei um jogo de ATP em todo ano e estava jogando mal. Venci em três sets, assim é o tênis: você começa a ganhar confiança e depois sabe que as coisas começam a acontecer", indicou Isner após o triunfo.

Após primeiro set decidido no tie-break em favor ao alemão, o americano conseguiu buscar a virada com a primeira quebra de saque do jogo.

Isner superou o europeu em todos os aspectos da partida: aces (15 contra 10), menos duplas falta (2 contra 5), efetividade no primeiro serviço (81% contra 72%) e pontos vencedores (102 a 98).

O duelo entre dois gigantes de dois metros de altura demorou duas horas e 32 minutos.

