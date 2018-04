Apenas 10 meses depois do Real Madrid conquistar o 12º título europeu, superando a Juventus em Cardiff, o time italiano terá a chance de buscar vingança nesta terça-feira pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Pouco mudou nos últimos meses, sobretudo no clube espanhol, que se impôs no Estádio do Milênio com gols de Cristiano Ronaldo (2), Casemiro e Marco Asensio.

O técnico Zinedine Zidane pode escalar no Juventus Stadium o mesmo time que iniciou a partida em Cardiff, enquanto a Velha Senhora manteve a base do time vice-campeão com algumas mudanças principalmente na defesa, após as saídas de Dani Alves e Leonardo Bonucci.

O que mais mudou foi a maneira em que ambos chegam na eliminatória. Se antes as equipes vinham com os títulos nacionais assegurados, agora o Real Madrid busca a redenção da temporada com o torneio continental, já que está longe do título da LaLiga e foi eliminado na Copa do Rei.

A Juventus, por outro lado, está perto de vencer o hepta campeonato consecutivo da Serie A e mantém invencibilidade desde novembro em todas as competições.

Os merengues, ainda assim, estão acostumados a viver no limite e eliminaram o poderoso Paris Saint-Germain nas oitavas de final. A vitória contundente por 5 a 1 no resultado agregado levantou a autoestima da equipe para a fase final da temporada. Sobretudo após o renascimento de CR7, que é o artilheiro da competição com 12 gols.

O grande momento da Juventus coincide com as boas atuações de Paulo Dybala, que se recuperou de lesão e voltou a ser decisivo para o time italiano. Ainda assim, o camisa 10 não foi convocado por Jorge Sampaoli para defender a Argentina.

- Confronto histórico -

Na Europa, o time de Massimiliano Allegri também vem firme para tentar o título após dois vices campeonatos em 2015 e 2017. Após perder para o Barcelona na fase de grupos, a equipe não voltou a ser derrotada. Nas oitavas de final, eliminou o Tottenham com vitória por 2 a 1 em Londres.

Italianos e espanhóis vão jogar um dos clássicos do continente europeu: ambos clubes já se enfrentaram 19 vezes, com oito vitórias da Juve, nove do Real e dois empate. Entre os duelos estão as finais de 1998 e 2017, vencidas pelos merengues.

Por outro lado, a Juventus eliminou o Real Madrid nas quatro vezes que se enfrentaram em duelos de ida e volta. A última delas foi na semifinal da Champions 2014-2015.

O jogo supõe o retorno de Zidane à cidade em que começou a se tornar uma das lendas do futebol, conquistando dois Italianos, chegando a duas finais da Liga dos Campeões e vencendo a Bola de Ouro co ma camisa do time de Turim.

Consagrado agora como um dos técnicos mais vencedores da história do Real Madrid, Zidane quer continuar ampliando sua carreira vencedora para se aproximar de uma terceira final consecutiva. Caso consiga o feito, igualaria as marcas dos times do Real Madrid de Di Stefano, do Bayern de Munique Beckenbauer ou do Ajax de Cruyff.

- Prováveis escalações:

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Matuidi, Kwadwo Asamoah (ou Cuadrado) - Douglas Costa, Dybala, Higuaín.

Treinador: Massimiliano Allegri.

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Isco (ou Asensio), Benzema, Cristiano Ronaldo.

Treinador: Zinedine Zidane (FRA)

Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR)

* AFP