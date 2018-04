As quartas de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Manchester City promete algo mais que a vaga nas semifinais: vai ser o triunfo de uma ideia futebolística entre o jogo vertiginoso e veloz de Jürgen Klopp contra o 'tiki-taka' proposto por Pep Guardiola.

Os dois técnicos já se enfrentaram na Alemanha, quando Klopp dirigia o Borussia Dortmund e Guardiola comandava o Bayern de Munique. Mas o duelo de ida desta quarta-feira supõe, com a magia da Champions, o ponto alto dos confrontos.

Até o momento, esses dois alicerces do futebol ofensivo parecem ter condições de levar suas equipes ao topo do futebol europeu nos próximos anos. A espera de duelos continentais, ambos se elogiam e demonstram respeito com o adversário.

O alemão, partidário de uma versão de futebol de alta intensidade e vertiginoso, não hesita em admitir que Guardiola sabe construir times "extraordinários".

"Seus times sempre estão bem colocados. Sempre tem boas equipes que tomam excelentes decisões", destacou Klopp. "No Barcelona, eram Xavi, Iniesta, Busquets, Lionel Messi, etc. No Bayern tinha jogadores fantásticos (...). Agora, com Gündogan, (David) Silva, Agüero, Sané e Sterling nos lados, Gabriel Jesus. São extraordinários".

-"Imparáveis"-

"O posicionamento é importante, mas não é bruxaria. Mas quando os jogadores estão em posição, se deslocam todos os milissegundos para estarem disponíveis", analisou o alemão.

Da mesma maneira, o catalão gosta de assistir ao Liverpool. Salah, Mané e Firmino, trio avassalador dos Reds, são "imparáveis" para Guardiola.

"A maneira como o Liverpool joga nos complica muito. Já sabemos. São muito rápidos e muito bons", analisou Guardiola, campeão de 22 troféus como treinador. O espanhol não hesitou em colocar Klopp como "o melhor técnico do mundo para os torcedores", pelo espetacular futebol que praticam seus times.

Os duelos entre ambos nesta temporada garantiram espetáculos e diversão. Em setembro, o City atropelou o Liverpool com um 5 a 0, apesar dos Reds jogarem boa parte do jogo com um a menos. Em janeiro, os comandados de Klopp deram o troco e venceram por 4 a 3, sentenciando a única derrota dos Citizens na Premier League até agora.

- Chuva de gols -

Em 12 jogos entre ambos treinadores, o alemão supera o catalão com seis vitórias, contra cinco do Pep. O empate só ocorreu uma vez.

Klopp é, simplesmente, o técnico que mais venceu Guardiola, o que demonstra os problemas que cria ao ex-comandante de Barcelona e Bayern de Munique quando se enfrentam.

"Não existe uma grande diferença", avaliou Klopp. "Pep sempre teve melhores times que eu. Pode ver com a diferença que o City tem, mas esta diferença nunca foi tão pequena como agora", acrescentou.

"Já estava claro antes, mas são os favoritos", admitiu Klopp, que garante que a grande diferença de pontos entre os times nesta temporada do Campeonato Inglês se deve à regularidade". "Apesar de sabermos que isso não quer dizer nada em um jogo", indicou.

Uma cifra para acabar de 'vender' este jogo: os fatais ataques das duas equipes já marcaram 239 gols juntas, sendo 126 para o City e 113 para os Reds.

"Se tivesse que escolher um jogo da Liga dos Campeões, assistiria esse. Vai existir tática, mas também emoção", se aventurou Klopp.

Dentro de campo, os técnicos vão contar com força máxima. A única dúvida de Guardiola é saber se vai poder contar com o argentino Sergio Aguero, que não jogou os amistosos com a seleção por conta de incômodos musculares.

- Prováveis escalações:

Liverpool: Karius - Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (ou Moreno)- Henderson, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mané.

Treinador: Jurgen Klopp.

Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Danilo - De Bruyne, Fernandinho, David Silva - Sané, Sterling, Gabriel Jesus.

Treinador: Josep Guardiola.

Árbitro: Felix Brych (ALE)

* AFP