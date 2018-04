O Avaí pretendia ter um despedida feliz de um Campeonato Catarinense 2018 que ficou aquém do planejado inicialmente. No entanto, a Chapecoense conseguiu correr atrás de duas derrotas parciais durante a partida deste domingo na Ressacada e frustou os planos do Leão. Com o 2 a 2 nesta última rodada, o Verdão consolidou a liderança do Estadual com 40 pontos. Já o Avaí ficou em quarto, com 26.

A partida também marcou a despedida de Marquinhos no Campeonato Catarinense. O meia do Avaí pretende se aposentar no final de 2018. E foi justamente ele quem deu a assistência para o primeiro gol do jogo contra a Chape. O meia correu pela intermediária e fez um belo passe entre três marcadores para Getúlio marcar na saída de Ivan, aos 4 minutos de jogo. Essa foi a primeira finalização do Leão na partida.

O empate da Chape veio somente aos 38 minutos do primeiro tempo. Depois de escanteio pela esquerda, o zagueiro Douglas cabeceou para marcar. Na segunda etapa os dois times fizeram modificações e apostaram em jovens ou atletas recém-chegados.

Foi o caso da entrada de Beltrán no Avaí. O atacante paraguaio foi contratado no começo do ano e estava em treinamento para condicionamento físico. Esta foi a sua segunda partida, suficiente para ele marcar o primeiro gol pelo Leão. O paraguaio aproveitou cruzamento pela esquerda para marcar o 2 a 1.

Mas a Chapecoense não se entregou e conseguiu o empate aos 41 minutos do segundo tempo. O meia Vinicius arriscou de fora da área. A bola bateu na trave direita e depois nas costas de Rubinho para entrar e fechar o placar. Os dois times ainda tiveram chances até o final do jogo, mas Ivan, pela Chape, e Rubinho, pelo Avaí, evitaram que a partida tivesse um vencedor.

A partir desta segunda-feira o Leão se concentra na Copa do Brasil. No dia 11 de abril o time encara o Goiás. Já a Chape começa a treinar visando a final do Campeonato Catarinense, no próximo domingo, em jogo único na Arena Condá.

Ficha técnica

AVAÍ (2): Rubinho; Guga, Alemão, Betão e João Paulo; Juan, Marcinho e Marquinhos (Bryan); Luanzinho (Rafinha), Romulo e Getúlio (Beltrán). Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE (2): Ivan; Kendy, Douglas, Luiz Otávio e Vinícius Freitas; Márcio Araújo, Nenén (Bruno) e Alan Ruschel (Apodi); Júnior Santos, Vinícius e Bruno Silva (Arthur Caike). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS: Getúlio (A), aos 4 do 1º, Douglas, aos 38 do 1º, Beltrán, aos 32 do 2º, e Vinicius, aos 41 do 2º. AMARELOS: Luan (A), Luanzinho (A) e Vinícius Freitas (C). PÚBLICO: 1.420 pessoas. RENDA: R$ 22.790,00. ARBITRAGEM: Charly Wendy Straub Deretti, auxiliado por Maíra Americano Labes e Elen Carolin Portal Sieglitz. LOCAL: Ressacada, em Florianópolis.