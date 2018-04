Massimiliano Allegri (Técnico da Juventus): "Não sei se é um dos gols mais bonitos da história do futebol, mas é um gol extraordinário. Há alguns anos Cristiano é o melhor centroavante do mundo. Só podemos felicitá-lo. ele tem uma eficiência e uma lucidez extraordinárias diante do gol".

"Não estou preocupado. Estou decepcionado com o resultado. Acredito que até a expulsão, estávamos fazendo nossa melhor partida na Liga dos Campeões nesta temporada. Será preciso reagir, neste fim de semana temos o Campeonato Italiano. Precisamos deixar isso de lado e avançar."

"No primeiro gol, fomos muito lentos. Mas pressionamos, gerenciamos, tivemos chances. Mas, do outro lado, eles têm uma precisão no passe e na finalização impressionante. Diante disso, é preciso que tudo aconteça bem, como havia sido contra o Barça no ano passado. Não tenho do que reclamar dos meninos."

"Os aplausos são uma bela lição dos torcedores para o mundo todo. O futebol é um espetáculo. Quando você tem 22 ou 30 jogadores de alto nível e quando você vê um lance como aquele, é legal aplaudir. E também é legal aplaudir uma equipe que fez tudo que pôde e que não teve muita sorte."

"A equipe jogou uma partida com muita maturidade, dando poucas chances no primeiro tempo. Mas há duas equipes que tem uma vantagem, o Real e o Barça. Uma tem Ronaldo, a outra Messi. É uma vantagem enorme".

* AFP