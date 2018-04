Apesar de muitos colocaram o Barcelona como franco favorito, o técnico Ernesto Valverde advertiu nesta terça-feira antes do duelo de ida das quartas e final da Liga dos Campeões que a Roma "é um grande time e não vai ser fácil".

Em coletiva de imprensa, Valverde garantiu que "não é nenhuma surpresa que a Roma esteja nas quartas".

"É um grande time, que joga bem no ataque e na defesa. Não vai ser fácil", advertiu o técnico sobre o perigo da Roma e suas jogadas estratégicas.

"A Roma tem jogadores muito perigosos, potentes pelo alto, e temos que defender bem e defender nossas possibilidades de estratégia. São 180 minutos, amanhã são só os primeiros 90 e tudo está aberto", insistiu o treinador.

Um dos atuais temas do Barça é a renovação de contrato do zagueiro francês Samuel Umtiti, um dos pilares do time e que despertou interesse de outras equipes europeias. A atual cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros e parece acessível em um mercado como o atual.

As recentes declarações do jogador, nas quais não deixa clara a vontade de continuar no Barcelona, dispararam os alarmes no clube catalão.

"Sei que Umtiti está muito feliz aqui e que nós estamos muito felizes com ele. Por isso esperamos, e acho que ele também, que tudo chegue a um bom porto na negociação e que possa continuar conosco por muitos anos", disse Valverde.

O lateral Jordi Alba acrescentou que o Barcelona está em melhor fase do que há um ano, quando foi eliminado pela Juventus.

"As sensações são melhores do que no ano passado, porque estamos na final da Copa do Rei, com vantagem na LaLiga e na Champions é preciso ver como vai ser esse jogo de ida. Vai ser difícil, mas as sensações do time são positivas", indicou Alba.

* AFP