A Chapecoense foi o time que mais marcou gols em jogadas de bola parada. Da primeira fase, o Figueirense é a equipe que mais utilizou o lado direito para chegar ao fundo das redes. Os finalistas do Campeonato Catarinense 2018 encontraram seus caminhos na competição para o terceiro e decisivo encontro entre eles. A etapa classificatória terminou no último domingo com 210 gols anotados em 90 partidas disputadas, em que o placar de 1 a 0 foi predominante.

Confira os números do campeonato.

210 gols em 90 jogos – média de 2,33 por partida

Cartões: 466 amarelos e 22 vermelhos

Maior placar: Concórdia 2 x 5 Criciúma, 11ª rodada

Mando de campo:

42 vitórias de mandantes (46,6%), 26 empates (28,8%) e 22 vitórias de visitantes (24,6%)

Placar: o 1 x 0 foi o mais repetido, em 24 jogos

GOLS (times que mais marcaram)

156 de dentro da área (Tubarão marcou 22)

22 de fora da área (Concórdia marcou 5)

8 gols de falta (Avaí marcou 2)

24 em penalidades máximas (Joinville marcou 4)

71 gols em bola parada – falta direta, pênalti, jogada a partir de falta ou escanteio (Chapecoense marcou 14)

49 gols de cabeça (Chapecoense marcou 11)

69 gols em jogadas pelo lado direito (Figueirense marcou 14)

88 gols em jogadas pelo meio (Concórdia e Joinville marcaram 11 cada)

53 gols em jogadas pela esquerda (Chapecoense marcou 9)

Tempo do gol

42 foram anotados entre o 15º e 30º minuto do primeiro tempo – 20%

PÊNALTIS

26 penalidades assinaladas – duas perdidas

20 marcados em faltas dentro da área e 6 por mão na bola

Joinville foi o time com mais pênaltis a favor, com 4; Figueirense teve apenas 1 pênalti a favor.

Tubarão foi o time com mais pênaltis contra, com 6; Chapecoense teve apenas 1 penalidade contra.

PÚBLICO

Maior: 13.555 torcedores - Figueirense 1 x 1 Avaí (13ª rodada)

Menor: 89 torcedores - Concórdia 0 x 3 Figueirense (18ª rodada)

