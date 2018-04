Falta apenas um jogo para que o Campeonato Catarinense 2018 seja encerrado. Já sem partidas por disputar, dois jogadores aguardam o desfecho da final entre Chapecoense e Figueriense, às 16h de domingo, na Arena Condá, para saber se serão confirmados como os goleadores deste Estadual. Com nove gols cada, Lima (Hercílio Luz) e Rafael Grampola (Joinville) esperam que não sejam ultrapassados.

Dois atletas dos times finalistas têm chance de se juntar à dupla. Com sete na competição, Wellington Paulista teria de marcar duas vezes com a camisa da Chape sobre o Figueira para se igualar. A tarefa do homem-gol do Figueira é ainda mais difícil para tal. André Luís precisa fazer três gols para se juntar aos artilheiros. Juntos, Lima e Grampola fizeram 8,6% dos tentos do Catarinense até agora. O centroavante do JEC teve menos partidas para atingir os nove gols. Esteve em ação em 15 duelos, enquanto o do Leão do Sul jogou uma partida a mais.

A primeira fase do Estadual foi encerrada com 210 gols nas 90 partidas – média de 2,33 por jogo. Os mandantes foram superiores, com 46,6% das vitórias ao time da casa, 28,8% empates no placar final e 24,6% de triunfos dos visitantes. O placar mais repetido foi o 1 a 0, em 24 jogos (26,7% da competição). Foram distribuídos 466 cartões amarelos e 22 vermelhos. A maior goleada do Campeonato Catarinense 2018 foi o 5 a 2 aplicado pelo Criciúma sobre o Concórdia, em Concórdia, no confronto pela 11ª rodada.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018