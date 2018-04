Liderado por um inspirado Cristiano Ronaldo, autor de dois gols, o Real Madrid venceu por 3 a 0 a Juventus em Turim, nesta terça-feira na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, praticamente selando a vaga espanhola nas semifinais da competição.

CR7 fez questão de apresentar aos italianos suas credenciais de melhor do mundo, anotando os dois primeiros gols do jogo (3 e 64 minutos), o segundo numa bicicleta de tirar o fôlego, abrindo o caminho para a vitória madrilenha. Marcelo completou o placar (72).

Artilheiro da Champions, Cristiano Ronaldo chegou ao seu 14º gol na competição em nove jogos, quebrando um recorde histórico ao se tornar o primeiro jogador a balançar as redes em 10 jogos seguidos no torneio continental.

O português se encaminha também para se sagrar artilheiro da Champions pelo sexto ano consecutivo.

Com este resultado, somente uma catástrofe tira a vaga nas semifinais das mãos do Real Madrid, que receberá no Santiago Bernabéu, na semana que vem, uma Juventus desfalcada de um de seus principais jogadores, o argentino Paulo Dybala, expulso nesta terça-feira.

A Juve precisará devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis, enquanto o Real Madrid poderá até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avançará à próxima fase.

