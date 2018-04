O Tubarão é equipe com mais representantes na seleção da 18ª rodada do Campeonato Catarinense 2018. O Instituto Mapa divulgou nesta segunda-feira o selecionado com os melhores da rodada no Prêmio Top da Bola, em que jornalistas esportivos do Estado avaliam os jogadores em ação nos gramados de Santa Catarina.

O Peixe tem cinco nomes, incluindo o técnico Waguinho Dias. O time tubaronense venceu o Joinville por 3 a 0 no Domingos Gonzales. O segundo clube em quantidade de nomes é o Criciúma, com três. Na partida em que o Tigre venceu o Hercílio Luz, por 1 a 0, também esteve em campo o melhor árbitro da rodada, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Confira a seguir a lista dos melhores.

SELEÇÃO DA 18ª RODADA

Goleiro: Martins (Hercílio Luz)

Lateral-direito: Oliveira (Tubarão)

Zagueiros: Sandro (Criciúma) e Truyts (Tubarão)

Lateral-esquerdo: Marlon (Criciúma)

Volantes: Jean Mangabeira (Criciúma) e Márcio Araújo (Chapecoense)

Meias: Daniel Costa (Tubarão) e Victor Cedrón (Figueirense)

Atacantes: Rafinha (Brusque) e David Batista (Tubarão)

Técnico: Waguinho Dias (Tubarão)

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Criciúma 1 x 0 Hercílio Luz)

