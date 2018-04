O Valencia (4º) venceu o Leganés (14º) por 1 a 0, neste domingo, pela 32ª rodada da Liga espanhola, graças ao solitário gol de Rodrigo.

O atacante da seleção espanhola decidiu a partida aos 17 minutos do segundo tempo, deixando sua equipe praticamente garantida na próxima Liga dos Campeões.

A equipe chegou a 62 pontos e tem 15 de vantagem para o Villareal (5º), que encara o lanterna Málaga ainda neste domingo.

A equipe dirigida por Marcelino García Toral se mantém a um ponto do Real Madrid, que venceu o Las Palmas (3-0) no sábado na briga pelo pódio.

Já o líder Barcelona buscou empate em 2 a 2 nos últimos minutos de jogo contra o Sevilla. Os catalães evitaram a derrota e se mantiveram invictos no torneio, com 76 pontos e a 10 unidades do Atlético de Madri (2º), que recebe o Deportivo La Coruña (19º).

Em outro jogo do domingo, Espanyol (13º) e Alavés (16º) empataram sem gols.

-- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

Girona - Levante 1 - 1

Athletic Bilbao - Celta Vigo 1 - 1

Las Palmas - Real Madrid 0 - 3

Sevilla - Barcelona 2 - 2

- Domingo:

Espanyol - Alavés 0 - 0

Leganés - Valencia 0 - 1

Eibar - Real Sociedad 0 - 0

Málaga - Villarreal 1 - 0

(15h45) Atlético de Madri - Deportivo La Coruña

- Segunda-feira:

(16h00) Getafe - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 30 23 7 0 76 15 61

2. Atlético de Madri 64 29 19 7 3 49 14 35

3. Real Madrid 63 30 19 6 5 76 33 43

4. Valencia 62 30 19 5 6 58 31 27

5. Villarreal 47 30 14 5 11 40 34 6

6. Sevilla 46 30 14 4 12 39 46 -7

7. Girona 44 30 12 8 10 44 43 1

8. Betis 43 29 13 4 12 49 53 -4

9. Celta 40 30 11 7 12 46 43 3

10. Eibar 40 30 11 7 12 36 43 -7

11. Getafe 39 29 10 9 10 35 27 8

12. Athletic 36 30 8 12 10 30 34 -4

13. Espanyol 36 30 8 12 10 26 37 -11

14. Leganés 36 30 10 6 14 25 36 -11

15. Real Sociedad 34 30 9 7 14 51 52 -1

16. Alavés 32 30 10 2 18 26 45 -19

17. Levante 28 30 5 13 12 26 44 -18

18. Las Palmas 21 30 5 6 19 21 61 -40

19. Deportivo 20 29 4 8 17 26 60 -34

20. Málaga 17 30 4 5 21 17 45 -28

./bds/mcd/psr/fa

* AFP