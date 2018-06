A Copa do Mundo de 2018, na Rússia, está chegando. No dia 14 de junho, Rússia e Arábia Saudita fazem o primeiro jogo do Mundial no Estádio Luzhniki, em Moscou. A partida começará às 12h e será o único jogo do dia. O outro confronto da chave, entre Egito e Uruguai, será apenas no dia seguinte.

Antes da partida entre russos e sauditas, ainda haverá uma breve cerimônia de abertura. Segundo Alexei Sorokin, diretor-geral do Comitê Organizador Local, a festa será mais curta do que nos últimos dois Mundiais, na África do Sul e no Brasil.

— A cerimônia de abertura terá um novo formato. Não parecerá com as de África do Sul e Brasil. Será mais curto e ocorrerá antes do apito inicial — explicou o dirigente.

Rússia e Arábia Saudita se enfrentarão pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

