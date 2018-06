A lista definitiva do atual campeão do mundo foi divulgada há pouco. A seleção da Alemanha publicou os seus convocados para a a Rússia. A surpresa ficou por conta do corte do meia ofensivo Sané, do Manchester City. Fora da lista final ficaram ainda o goleiro Leno, o zagueiro Tah, ambos do Bayer Leverkusen, mais o centroavante Nils Petersen, do Freiburg.

— Foi uma decisão muito apertada entre ele e Brandt. Há dias melhores na vida de um treinador de seleção, quando você tem que mandar quatro para casa jogadores incríveis, que merecem estar na Copa do Mundo. É como estar no check-in do aeroporto para ir a Moscou e você não tem permissão para embarcar no avião — afirmou o técnico Joachim Löw.

Nesta sexta-feira, a Alemanha perdeu o amistoso com a Áustria, por 2 a 1, de virada, encerrando o período de treinamentos na Itália. Na próxima sexta-feira, a equipe enfrentará a Arábia Saudita, em Leverkusen, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. No Grupo F, a Alemanha jogará no dia 17, contra o México. Depois, enfrentará a Suécia, dia 23, e a Coreia do Sul, no dia 27.

A lista do atual campeão mundial para a Copa final da Alemanha para a Copa do Mundo:

Goleiros: Neuer (Bayern de Munique), Ter Stegen (Barcelona) e Trapp (Paris Saint-Germain);

Defensores: Kimmich, Boateng, Hummels, Süle (Bayern de Munique), Ginter (Borussia Mönchengladbach), Hector (Colônia), Plattenhardt (Hertha Berlin) e Rüdiger (Chelsea);

Meias e atacantes: Brandt (Bayer Leverkusen), Draxler (Paris Saint-Germain), Goretzka (Schalke 04), Gundogan (Manchester City), Khedira (Juventus), Kroos (Real Madrid), Thomas Müller e Rudy (Bayern de Munique), Reus (Borussia Dortmund), Ozil (Arsenal), Mario Gomez (Stuttgart) e Timo Werner (RB Leipzig).

