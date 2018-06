Autor do segundo gol da Seleção Brasileira na vitória por 2 a 0 sobre a Croácia neste domingo (3), na Inglaterra, Roberto Firmino disse respeitar as opções do técnico Tite. Mesmo com a temporada de destaque no Liverpool, marcando 10 gols e distribuindo sete assistências na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões, o atacante começou mais uma vez na reserva de Gabriel Jesus e só entrou em campo aos 14 minutos da etapa final.

— Como venho falando sempre, estou aqui para ajudar a Seleção. Respeito 100% a opinião do Tite e estou aqui para dar o meu melhor — disse após o jogo, em entrevista ao repórter Eric Faria, do SporTV.

Aplaudido desde que teve seu nome chamado pelo treinador, Firmino ainda comemorou a oportunidade de representar o seu país em Anfield, estádio da equipe que defende desde 2015.

— Estou muito feliz de estar jogando no meu estádio, dentro de casa. Estou muito feliz de ter feito o gol e ter ajudado na vitória — celebrou.

