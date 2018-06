O Avaí vai terá três desfalques certos para o próximo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, os meias André Moritz e Renato e o atacante Romulo ficam de fora para cumprir suspensão por cartão. O jogo pela nona rodada está marcado para as 20h30min de terça-feira, no Castelão (MA).

André Moritz é ausência por ter sido expulso. Seis minutos depois de sair do banco ao campo na derrota por 1 a 0 para o Criciúma, recebeu cartão vermelho por falta sobre o atacante Vitor Feijão seguida de xingamentos e provocação ao jogador adversário, conforme relato na súmula da partida. Já os outros dois atletas, Renato e Romulo, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Getúlio é a opção mais provável no ataque, enquanto o miolo azurra pode ter Luanzinho na função.

A quantidade de desfalques também vai depender da condição dos atletas. Com dois jogos na semana — na sexta recebe o Coritiba na Ressacada —, o técnico Geninho também vai levar em consideração a situação físicas dos jogadores que atuaram e também se o volante Judson e outros atletas ausentes estarão disponíveis.

—Se alguém aparece com uma dor na coxa, não vai dar tempo de recuperação. É prematuro ainda, vamos com calma para ver o que a gente tem e depois encaixar o time. É um prejuízo grande, como foi a do Judson, que permite a chegada dos meias. O Renato tem um peso grande no time, o Romulo, mas talvez tenhamos mais peças no ataque. Vamos com calma — ponderou o treinador azurra.

Veja a tabela da Série B do Brasileiro

Mais notícias do Avaí